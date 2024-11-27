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Huawei выпустила линейку смартфонов Mate 70 на базе HarmonyOS Next

Huawei выпустила линейку смартфонов Mate 70 на базе HarmonyOS Next
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Китайская компания Huawei представила Mate 70 — новую линейку флагманских смартфонов. Устройства уже поступили в продажу в Китае по цене в 5499 юаней (около 80 тысяч рублей). Это первые смартфоны компании, которые будут работать на собственной ОС без поддержки Android-приложений под названием HarmonyOS Next.

В линейку вошли три гаджета: Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. Базовый Mate 70 оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, продвинутые версии же получили увеличенные 6,9-дюймовые экраны.

Базовые Mate 70 и Mate 70 Pro получили 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти, Mate 70 Pro+ же оснастили 16 ГБ оперативной и 512 ГБ/1024 ГБ встроенной памяти. Данных о процессоре нет, однако журналисты предполагают, что гаджеты оснащены чипом Kirin 9100 на 6-нм архитектуре.

Что касается камер, то Mate 70 получил тройной модуль (50 Мп, 12 Мп и 40 Мп с фронтальной камерой 13 Мп), а Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+ могут похвастаться продвинутыми датчиками на 50 Мп, 48 Мп и 40 Мп с тем же передним модулем.

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