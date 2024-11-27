Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выбрали лучшие настройки графики

Для «Сталкера 2» выбрали оптимальные настройки графики — с хорошим соотношением качества графики и производительности.
Качество текстур — средне или высоко
Волосы — средне
Детализация объектов — эпично
Качество эффектов — высоко или эпично
Материалы — высоко или эпично
Постобработка — низко
Сглаживание — эпично
Световые столбы — вкл.
Метод масштабирования — DLSS (для видеокарт RTX), FSR (для остальных)
Качество масштабирования — качество (если FPS всё ещё низкий, то производительность)
Создание кадров — DLSS (для видеокарт RTX 4000) или FSR (для остальных)
Качество затенения — средне
Глобальное освещение — высоко
Отражения — высоко или эпично
Качество теней — высоко
Облака — средне
Туман — эпично
Небо — высоко или эпично
Качество растительности — низко или средне
Дистанция прорисовки объектов — эпично