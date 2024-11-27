Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выбрали лучшие настройки графики

Для «Сталкера 2» выбрали оптимальные настройки графики — с хорошим соотношением качества графики и производительности.

Качество текстур — средне или высоко

Волосы — средне

Детализация объектов — эпично

Качество эффектов — высоко или эпично

Материалы — высоко или эпично

Постобработка — низко

Сглаживание — эпично

Световые столбы — вкл.

Метод масштабирования — DLSS (для видеокарт RTX), FSR (для остальных)

Качество масштабирования — качество (если FPS всё ещё низкий, то производительность)

Создание кадров — DLSS (для видеокарт RTX 4000) или FSR (для остальных)

Качество затенения — средне

Глобальное освещение — высоко

Отражения — высоко или эпично

Качество теней — высоко

Облака — средне

Туман — эпично

Небо — высоко или эпично

Качество растительности — низко или средне

Дистанция прорисовки объектов — эпично