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сталкер 2 оптимальные настройки графики

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выбрали лучшие настройки графики
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Для «Сталкера 2» выбрали оптимальные настройки графики — с хорошим соотношением качества графики и производительности.

Качество текстур — средне или высоко
Волосы — средне
Детализация объектов — эпично
Качество эффектов — высоко или эпично
Материалы — высоко или эпично
Постобработка — низко
Сглаживание — эпично
Световые столбы — вкл.
Метод масштабирования — DLSS (для видеокарт RTX), FSR (для остальных)
Качество масштабирования — качество (если FPS всё ещё низкий, то производительность)
Создание кадров — DLSS (для видеокарт RTX 4000) или FSR (для остальных)
Качество затенения — средне
Глобальное освещение — высоко
Отражения — высоко или эпично
Качество теней — высоко
Облака — средне
Туман — эпично
Небо — высоко или эпично
Качество растительности — низко или средне
Дистанция прорисовки объектов — эпично

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