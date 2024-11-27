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Марго Робби до сих пор не верит в провал фильма «Вавилон»

Марго Робби до сих пор не верит в провал фильма «Вавилон»
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В декабре 2022 года состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». Ленте предрекали отличные сборы благодаря мощному актёрскому составу в лице Марго Робби, Брэда Питта и другим популярным артистам, однако по итогам проката картина получила разгромные отзывы критиков и заработала всего лишь $ 65 млн, провалившись в прокате.

Спустя почти два года с премьеры звезда ленты Марго Робби продолжает недоумевать из-за провала фильма. По мнению австралийской актрисы, лента точно пройдёт проверку временем.

Я всё ещё не могу понять, почему людям не понравился «Вавилон». Интересно, будут ли зрители через 20 лет говорить: «Подождите, «Вавилон» провалился в своё время? Это безумие».

«Вавилон» рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период примерно в 30 лет — с 1925 по 1952 год.

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