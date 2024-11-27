Сборы комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым превысили 100 млн рублей

27 ноября сборы фильма «Зять» с Дмитрием Нагиевым преодолели отметку в 100 млн рублей. На достижение этой цифры комедии понадобилось шесть дней — премьера ленты состоялась 21 ноября.

Фото: ЕАИС

«Зять» рассказывает об образцовом отце Олеге, чья жизнь однообразна и размеренна, однако его бурная молодость была разделена с закадычным приятелем Антоном. Но любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом.

Вместе с Дмитрием Нагиевым в ленте также снялись Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артём Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов. Кресло режиссёра занял Анарио Мамедов («Последний аксель»).