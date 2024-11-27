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Фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном выйдет в онлайне 17 декабря

Фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном выйдет в онлайне 17 декабря
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Кинокомпания Neon раскрыла дату выхода фильма «Анора» в цифровых сервисах. Американскую картину с российскими актёрами можно будет посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах 17 декабря — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах России.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»). Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», — а также высокие рейтинги от критиков и зрителей.

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