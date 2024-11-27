Эксперты назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году
Авторитетное издание Android Authority составило топ лучших смартфонов для игр в 2024 году. В список вошли шесть мобильных устройств, которые лучше всего подходят для гейминга.
Топ возглавил Asus ROG Phone 9 — в издании назвали его идеальным мобильным устройством для игр в 2024 году. На втором месте оказалась несколько улучшенная версия модели — Asus ROG Phone 9 Pro. Замкнула тройку ZTE Nubia RedMagic 9S Pro.
В десятку также вошли Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max и Poco F6.
Лучшие смартфоны для игр в 2024 году от Android Authority
- Asus ROG Phone 9
- Asus ROG Phone 9 Pro
- ZTE Nubia RedMagic 9S Pro
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- iPhone 16 Pro Max
- Poco F6.
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