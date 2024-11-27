Эксперты назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году

Авторитетное издание Android Authority составило топ лучших смартфонов для игр в 2024 году. В список вошли шесть мобильных устройств, которые лучше всего подходят для гейминга.

Топ возглавил Asus ROG Phone 9 — в издании назвали его идеальным мобильным устройством для игр в 2024 году. На втором месте оказалась несколько улучшенная версия модели — Asus ROG Phone 9 Pro. Замкнула тройку ZTE Nubia RedMagic 9S Pro.

В десятку также вошли Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max и Poco F6.

Лучшие смартфоны для игр в 2024 году от Android Authority

Asus ROG Phone 9 Asus ROG Phone 9 Pro ZTE Nubia RedMagic 9S Pro Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 16 Pro Max Poco F6.