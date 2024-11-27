Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Субстанция» скоро выйдет в онлайн-кинотеатрах России

Фильм ужасов «Субстанция» скоро выйдет в онлайн-кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» объявил, что фильм ужасов «Субстанция» скоро пополнит библиотеку онлайн-кинотеатра. Это произойдёт уже скоро — точную дату релиза назовут позже.

Таким образом, хит российских кинотеатров всё же выйдет на российских стримингах. По итогам сборов в стране боди-хоррор с Деми Мур собрал более 500 млн рублей, став вторым самым кассовым зарубежным фильмом в стране после «Графа Монте-Кристо».

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Материалы по теме
Фильм ужасов «Субстанция» показывает аномальный успех в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android