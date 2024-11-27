Фильм ужасов «Субстанция» скоро выйдет в онлайн-кинотеатрах России

«Кинопоиск» объявил, что фильм ужасов «Субстанция» скоро пополнит библиотеку онлайн-кинотеатра. Это произойдёт уже скоро — точную дату релиза назовут позже.

Таким образом, хит российских кинотеатров всё же выйдет на российских стримингах. По итогам сборов в стране боди-хоррор с Деми Мур собрал более 500 млн рублей, став вторым самым кассовым зарубежным фильмом в стране после «Графа Монте-Кристо».

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.