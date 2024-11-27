Сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым установил рекорд онлайн-кинотеатра Premier

В онлайн-кинотеатре Premier рассказали об успехах сериала «Плевако». По данным сервиса, дебютные эпизоды исторического проекта с Сергеем Безруковым собрали более 3 млн просмотров.

Таким образом, «Плевако» показал рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов 2024 года в онлайн-кинотеатре. Это произошло спустя 20 дней после запуска — за это время вышло пять эпизодов из 10 запланированных.

Сериал «Плевако» вдохновлён реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.