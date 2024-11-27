Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым установил рекорд онлайн-кинотеатра Premier

Сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым установил рекорд онлайн-кинотеатра Premier
Комментарии

В онлайн-кинотеатре Premier рассказали об успехах сериала «Плевако». По данным сервиса, дебютные эпизоды исторического проекта с Сергеем Безруковым собрали более 3 млн просмотров.

Таким образом, «Плевако» показал рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов 2024 года в онлайн-кинотеатре. Это произошло спустя 20 дней после запуска — за это время вышло пять эпизодов из 10 запланированных.

Сериал «Плевако» вдохновлён реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.

Материалы по теме
Расписание выхода исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android