Вышел русский трейлер драмы «Парни с тату. Прямо в сердце» от режиссёра «Дневника памяти»

Кинокомпания «Экспонента фильм» представила дублированный трейлер фильма «Парни с тату. Прямо в сердце». Новая работа режиссёра «Дневника памяти» Ника Кассаветиса выйдет в России уже 6 февраля.

Видео доступно во VK-группе «Экспонента фильм». Права на видео принадлежат «Экспоненте фильм».

Хорошие девочки любят плохих парней – так было, и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, – не исключение из правил. Однако что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарём, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Тейлор, Чейз Стоукс («Внешние отмели»), Элла Балинска («Ангелы Чарли»), Эван Мок («Сплетница») и Александр Людвиг («Голодные игры»).