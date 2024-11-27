Как продавать предметы в S.T.A.L.K.E.R. 2 за полную цену — баг на деньги

Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась довольно сложной игрой по нынешним меркам. Многие геймеры испытывают трудности с прохождением игры из-за нехватки достойного снаряжения и оружия.

Тем временем находчивые пользователи нашли очень полезный баг, который позволяет продавать вещи за их полную стоимость, тем самым заметно богатея. Сейчас глитч работает на ПК, и вряд ли его исправят в ближайшие дни.

Как продавать предметы в S.T.A.L.K.E.R. 2 за полную цену — баг на деньги

Подойдите к любому торговцу и откройте меню покупки-продажи. Переместите в окно продажи ненужный предмет — желательно оружие или предмет снаряжения. Нажмите на выставленный предмет правой кнопкой мыши — появится контекстное меню с надписью «Удалить». Переместите курсор в сторону и закройте контекстное меню, не удаляя предмет из продажи. После этого цена вещи многократно взлетит, и её можно будет продать за гораздо бо́льшие деньги.

Важно: если после процедуры выставить ещё один предмет на продажу, то операцию с контекстным меню нужно проделать заново.