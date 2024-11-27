Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Баг на деньги в Сталкер 2: как получить бесконечные деньги

Как продавать предметы в S.T.A.L.K.E.R. 2 за полную цену — баг на деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась довольно сложной игрой по нынешним меркам. Многие геймеры испытывают трудности с прохождением игры из-за нехватки достойного снаряжения и оружия.

Тем временем находчивые пользователи нашли очень полезный баг, который позволяет продавать вещи за их полную стоимость, тем самым заметно богатея. Сейчас глитч работает на ПК, и вряд ли его исправят в ближайшие дни.

Как продавать предметы в S.T.A.L.K.E.R. 2 за полную цену — баг на деньги

  1. Подойдите к любому торговцу и откройте меню покупки-продажи.
  2. Переместите в окно продажи ненужный предмет — желательно оружие или предмет снаряжения.
  3. Нажмите на выставленный предмет правой кнопкой мыши — появится контекстное меню с надписью «Удалить».
  4. Переместите курсор в сторону и закройте контекстное меню, не удаляя предмет из продажи.
  5. После этого цена вещи многократно взлетит, и её можно будет продать за гораздо бо́льшие деньги.
Важно: если после процедуры выставить ещё один предмет на продажу, то операцию с контекстным меню нужно проделать заново.
Материалы по теме
Появилась интерактивная карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android