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«Я предпочту быть Ником Фьюри»: Сэмюэл Л. Джексон — о выборе ролей для «Оскара»

«Я предпочту быть Ником Фьюри»: Сэмюэл Л. Джексон — о выборе ролей для «Оскара»
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Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон рассказал о своём отношении к «Оскару». Звезда фильмов Marvel был лишь единожды номинирован на престижную кинопремию — в 1994 году за роль в фильме «Криминальное чтиво».

30 лет спустя мнение актёра по поводу «Оскара» не изменилось. Актёр не считает номинацию на премию американской киноакадемии чем-то невероятным — для него важна лишь победа. Джексон заявил, что номинантов забудут сразу после церемонии, а победителей помнят спустя годы.

Мы работаем в этом бизнесе достаточно долго, и я до сих пор слышу про «Оскар» фразу в духе: «Быть ​​номинированным — это честь». Нет, это не так. Для меня большая честь — победить. Тебя номинируют, и некоторые люди говорят: «Да, я это запомню». Но большинство людей тебя забудут. Тебя номинировали, и люди спрашивают: «За какой фильм тебя номинировали?» Как эта штука называется?» А после того, как всё закончилось, не все даже вспомнят победителей.

Актёр также прокомментировал своё нынешнее положение в Голливуде. Как признался Джексон, он никогда не выбирал те или иные роли, чтобы завоевать статуэтки. Поэтому он предпочтёт играть в блокбастерах, нежели в камерных оскароносных драмах.

Я никогда не позволял «Оскару» быть мерилом моего успеха или неудачи как актёра. Моим мерилом успеха является моё счастье: доволен ли я тем, что делаю? Я не снимаюсь в фильмах в погоне за статуэтками. Знаете, как мне говорили: «Если ты снимешься в этом фильме, ты выиграешь «Оскар». Нет, спасибо. Я предпочту быть Ником Фьюри. Или весело провести время, будучи Мейсом Винду со световым мечом в руке.

Ближайшим проектом Сэмюэла Л. Джексона стал фильм «Урок фортепиано» — лента вышла 22 ноября на Netflix.

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