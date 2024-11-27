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На ТНТ выйдет новое реалити-шоу, снятое полностью в Индии

На ТНТ выйдет новое реалити-шоу, снятое полностью в Индии
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Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки дала большое интервью изданию ТАСС. В нём она рассказала о будущих проектах телеканала и анонсировала съёмки некого реалити-шоу, которое будут снимать в Индии.

Тина Канделаки не стала делиться подробностями проекта, отметив лишь, что речь идёт о большом реалити-шоу. О чём оно расскажет и когда выйдет шоу, неизвестно.

В январе мы приступим к съёмкам нового большого реалити-шоу в Индии. Оно войдёт в нашу премиальную линейку, которую мы строим, чтобы сетка вещания такого контента работала без перерывов. Если вы обратите внимание, это особенно заметно на выходных. Когда заканчивается одно реалити — начинается другое.

Директор телеканала также рассказала, чего ждать на ТНТ в 2025 году. Среди проектов покажут «Алису в стране чудес», «Тайный город», а также дебютные сериалы, которые создают совместно с «3 студией».

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