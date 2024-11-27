«Моана 2» уже поставила рекорд для мультфильмов Disney

Мультфильм «Моана 2» заработал в первый день проката США гигантские $ 13,8 млн. Это рекордный показатель для анимационных проектов Disney, уступающий в общем топе лишь «Суперсемейке 2» от Pixar — лента стартовала в 2018 году с $ 18,5 млн.

Как и предполагали аналитики, «Моана 2» станет гигантским событием для индустрии. Сейчас ленте прогнозирует сборы в дебютные выходные около $ 135 млн. Если это произойдёт, то мультфильм установит абсолютный рекорд в День Благодарения. Сейчас рекорд удерживает «Холодное сердце 2» — лента заработала за первые пять дней проката $ 125 млн.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.