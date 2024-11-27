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Бесплатные игры PS Plus Essential на декабрь 2024 года: It Takes Two, Aliens: Dark Descent и Temtem

В декабре в PS Plus раздадут It Takes Two, Aliens: Dark Descent и Temtem
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в декабре 2024 года.

В этот раз в сервис вновь добавят три проекта: кооперативное приключение It Takes Two, стратегический экшен Aliens: Dark Descent по вселенной «Чужого» и сетевое приключение Temtem. Все три игры можно будет получить в период с 3 декабря по 7 января.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в декабре 2024 года

  • It Takes Two — популярное кооперативное приключение от студии Hazelight.
  • Aliens: Dark Descent — суровая стратегия в реальном времени по вселенной «Чужого».
  • Temtem — сетевой экшен от Humble Games.
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