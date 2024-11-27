В декабре в PS Plus раздадут It Takes Two, Aliens: Dark Descent и Temtem

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в декабре 2024 года.

В этот раз в сервис вновь добавят три проекта: кооперативное приключение It Takes Two, стратегический экшен Aliens: Dark Descent по вселенной «Чужого» и сетевое приключение Temtem. Все три игры можно будет получить в период с 3 декабря по 7 января.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в декабре 2024 года

It Takes Two — популярное кооперативное приключение от студии Hazelight.

— популярное кооперативное приключение от студии Hazelight. Aliens: Dark Descent — суровая стратегия в реальном времени по вселенной «Чужого».

— суровая стратегия в реальном времени по вселенной «Чужого». Temtem — сетевой экшен от Humble Games.