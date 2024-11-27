Третье дополнение для Atomic Heart выйдет зимой — новый тизер

Студия Mundfish представила новый тизер третьего дополнения для Atomic Heart. Грядущий аддон расскажет новую историю в комплексе «Челомей».

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Разработчики также назвали примерную дату выхода расширения — оно выйдет этой зимой. Это значит, что DLC может поступить в продажу как в декабре 2024 года, так и в январе-феврале 2025-го. Точная дата релиза станет известна в ближайшие недели.

Всего Atomic Heart получит четыре дополнения — последнее расширение выйдет в 2025 году. О чём оно расскажет и когда именно оно поступит в продажу, неизвестно.