Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чудесная адаптация»: Кристофер Нолан в восторге от «Дюны 2» Дени Вильнёва

«Чудесная адаптация»: Кристофер Нолан в восторге от «Дюны 2» Дени Вильнёва
Аудио-версия:
Комментарии

Кристофер Нолан и Дени Вильнёв побывали на открытом показе фильма «Дюна 2». Знаменитые постановщики обсудили фантастическую ленту после спецпоказа ленты на панели FYC.

Первым слово взял Кристофер Нолан, в очередной раз отметив работу Вильнёва. Британец назвал «Дюну 2» чудесным фильмом, который отлично завершает историю первой книги.

Это чудесная адаптация. Взять вторую половину книги и невероятно завершить её историю. […] Какая замечательная работа. Если для меня «Дюна» была чем-то вроде «Звёздных войн», то «Дюна 2» — это «Империя наносит ответный удар», мой любимый фильм в серии. Это просто отличное расширение всего того, что было представлено в первой части. Что меня поразило в «Дюне 2» — это ощущение погружения в этот мир… В этом фильме так много уникальных образов, так много вещей, которые вы никогда раньше не видели в этой вселенной. И это происходит раз за разом — меня так поразило количество деталей в ленте.

Как отмечают аналитики, «Дюна 2» наверняка станет одним из основных претендентов в борьбе за «Оскар». В 2021 году оригинальная лента выиграла сразу шесть статуэток, получив награды в основном за технические достижения.

Материалы по теме
О чём будет новый фильм Кристофера Нолана со звездой «Человека-паука»
О чём будет новый фильм Кристофера Нолана со звездой «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android