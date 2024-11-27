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«Чудесная адаптация»: Кристофер Нолан в восторге от «Дюны 2» Дени Вильнёва

Кристофер Нолан и Дени Вильнёв побывали на открытом показе фильма «Дюна 2». Знаменитые постановщики обсудили фантастическую ленту после спецпоказа ленты на панели FYC.

Первым слово взял Кристофер Нолан, в очередной раз отметив работу Вильнёва. Британец назвал «Дюну 2» чудесным фильмом, который отлично завершает историю первой книги.

Это чудесная адаптация. Взять вторую половину книги и невероятно завершить её историю. […] Какая замечательная работа. Если для меня «Дюна» была чем-то вроде «Звёздных войн», то «Дюна 2» — это «Империя наносит ответный удар», мой любимый фильм в серии. Это просто отличное расширение всего того, что было представлено в первой части. Что меня поразило в «Дюне 2» — это ощущение погружения в этот мир… В этом фильме так много уникальных образов, так много вещей, которые вы никогда раньше не видели в этой вселенной. И это происходит раз за разом — меня так поразило количество деталей в ленте.

Как отмечают аналитики, «Дюна 2» наверняка станет одним из основных претендентов в борьбе за «Оскар». В 2021 году оригинальная лента выиграла сразу шесть статуэток, получив награды в основном за технические достижения.