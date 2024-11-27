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Осенняя распродажа Стим 2024, что купить: Baldur's Gate 3, Elden Ring, Palworld и другие

В Steam стартовала большая осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
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27 ноября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

В магазине также стартовало голосование за лучшие игры 2024 года — проголосовать за проекты можно по ссылке.

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam в России

Осенняя распродажа в Steam продлится до 4 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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