В Steam стартовала большая осенняя распродажа со скидками на тысячи игр

27 ноября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

В магазине также стартовало голосование за лучшие игры 2024 года — проголосовать за проекты можно по ссылке

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam в России

Осенняя распродажа в Steam продлится до 4 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.