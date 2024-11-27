В Steam стартовала большая осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
27 ноября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
В магазине также стартовало голосование за лучшие игры 2024 года — проголосовать за проекты можно по ссылке.
Интересные предложения на осенней распродаже в Steam в России
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)
- Divinity: Original Sin 2 — 239 рублей (- 70%)
- Sins of a Solar Empire 2 — 1200 рублей (- 20%)
- Elden Ring — 2519 рублей (-30%)
- Lies of P — 2399 рублей (- 40%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — 1399 рублей (- 50%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 400 рублей (- 75%)
- Aliens: Dark Descent — 989 рублей (- 55%)
- A Plague Tale: Requiem — 1119 рублей (- 60%)
- Palworld — 825 рублей (- 25%)
- Enshrouded — 1119 рублей (- 20%)
- Terraria — 192 рубля (- 50%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1679 рублей (- 40%).
Осенняя распродажа в Steam продлится до 4 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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