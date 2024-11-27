Состав 9Pandas по Counter-Strike 2 покинули два игрока

Российский состав 9Pandas по Counter-Strike 2 лишился двух игроков. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Как сообщили представители клуба, активный ростер «панд» покинули Александр glowiing Мациевич и Артём iDISBALANCE Егоров. На текущий момент киберспортсмены выставлены на трансфер и открыты к предложениям. Кто заменит игроков в 9Pandas, пока неизвестно.

Состав 9Pandas по CS2 на данный момент:

Даниил d1Ledez Кустов;

Александр Shalfey Маренов;

Евгений r3salt Фролов;

Артём Fierce Иванов (тренер).

Последним результатом состава «панд» с glowiing и iDISBALANCE стало 9-11-е место на RMR-турнире, приуроченном к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024.