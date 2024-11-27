Датский клуб Astralis был оштрафован на $ 25 тыс. за нарушение «принципов честности» в CS2

Некоммерческая ассоциация ESIC, занимающаяся обеспечением честности в киберспорте, оштрафовала клуб Astralis.

ESIC провела расследование касательно скандала вокруг замены Александера br0 Бро на Каспера cadiaN Мёллера в составе датской команды по Counter-Strike 2 на престижном чемпионате BLAST Premier: Fall Final 2024.

Представители ассоциации пришли к выводу, что Astralis нарушила «принцип честности» и воспользовалась доверием организаторов соревнования, заменив br0 без веской на то причины. Однако данное решение не повлияло на результат датчан, из-за чего наказание было смягчено.

В итоге Astralis пришлось выплатить $ 10 тыс. призовых за турнир в качестве штрафа, а также дополнительно перевести $ 15 тыс. в благотворительный фонд.

При этом представители киберспортивного клуба сообщили, что они действовали согласно трудовому законодательству Дании, постановления которого ESIC не учла. Несмотря на это, Astralis всё равно пожертвовала $ 15 тыс. в пользу Датского фонда психического здоровья.