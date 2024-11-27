Анонсирован состав русскоязычной студии освещения PW Shanghai Major 2024 по CS2
Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут работать на русскоязычной трансляции престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
Основную стадию шанхайского мэйджора по CS2 на русском языке будут освещать 16 человек.
Список русскоязычных талантов PW Shanghai Major 2024 по CS2:
Ведущие:
- Дмитрий Zloba Иринчук;
- Павел Toll Григорьев.
Комментаторы:
- Дмитрий Hooch Богданов;
- Иван F_1n Кочугов;
- Никита ColdStar Морозов;
- Никита Sheyl Демешов;
- Андрей XOMA Мироненко;
- Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов;
- Роман CyberFocus Дергач;
- Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков.
Аналитики:
- Рустем MOU Телепов;
- Адлет keeN Нурсеитов;
- Даурен AdreN Кыстаубаев;
- Алмаз Almazer Асадуллин;
- Магеррам mAger Ахмедов;
- Артем mouseTT Карягин.
Топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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