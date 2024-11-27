Анонсирован состав русскоязычной студии освещения PW Shanghai Major 2024 по CS2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут работать на русскоязычной трансляции престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Основную стадию шанхайского мэйджора по CS2 на русском языке будут освещать 16 человек.

Список русскоязычных талантов PW Shanghai Major 2024 по CS2:

Ведущие:

Дмитрий Zloba Иринчук;

Павел Toll Григорьев.

Комментаторы:

Дмитрий Hooch Богданов;

Иван F_1n Кочугов;

Никита ColdStar Морозов;

Никита Sheyl Демешов;

Андрей XOMA Мироненко;

Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов;

Роман CyberFocus Дергач;

Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков.

Аналитики:

Рустем MOU Телепов;

Адлет keeN Нурсеитов;

Даурен AdreN Кыстаубаев;

Алмаз Almazer Асадуллин;

Магеррам mAger Ахмедов;

Артем mouseTT Карягин.

Топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.