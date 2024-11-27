Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован состав русскоязычной студии освещения PW Shanghai Major 2024 по CS2

Анонсирован состав русскоязычной студии освещения PW Shanghai Major 2024 по CS2
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут работать на русскоязычной трансляции престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Основную стадию шанхайского мэйджора по CS2 на русском языке будут освещать 16 человек.

Список русскоязычных талантов PW Shanghai Major 2024 по CS2:

Ведущие:

  • Дмитрий Zloba Иринчук;
  • Павел Toll Григорьев.

Комментаторы:

  • Дмитрий Hooch Богданов;
  • Иван F_1n Кочугов;
  • Никита ColdStar Морозов;
  • Никита Sheyl Демешов;
  • Андрей XOMA Мироненко;
  • Евгений ВАС9СКОРОСТb Ватлашов;
  • Роман CyberFocus Дергач;
  • Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков.

Аналитики:

  • Рустем MOU Телепов;
  • Адлет keeN Нурсеитов;
  • Даурен AdreN Кыстаубаев;
  • Алмаз Almazer Асадуллин;
  • Магеррам mAger Ахмедов;
  • Артем mouseTT Карягин.

Топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Стали известны все участники шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android