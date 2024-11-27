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Игроки buster, Ryujin и neaLaN покинули 1win по Counter-Strike 2

Игроки buster, Ryujin и neaLaN покинули 1win по Counter-Strike 2
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Российскую 1win Team по Counter-Strike 2 покинули три киберспортсмена. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, игроки Тимур buster Тулепов, Борис Ryujin Ким и Санжар neaLaN Исхаков больше не являются частью 1win. До этого момента киберспортсмены находились в запасе клуба. Где представители тройки могут продолжить карьеры, пока неизвестно.

Состав 1win Team по CS2 на данный момент:

  • Кирилл cronuss Савин;
  • Александр oz1k Севастьянов;
  • Владислав lattykk Выдрин;
  • Абай HObbit Хасенов;
  • Расим Jyo Валиев (капитан).

Ryujin, neaLaN и buster были переведены в запас 1w Team по CS2 в сентябре 2024 года. Вскоре их места в команде заняли Александр oz1k Севастьянов, Кирилл cronuss Савин и Расим Jyo Валиев.

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