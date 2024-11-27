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Расписание матчей второго этапа M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang (МЛББ)

Расписание швейцарской стадии топ-турнира M6 по игре MLBB
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Завтра, 28 ноября, стартует вторая стадия престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.

Второй этап ивента пройдёт по швейцарской системе: команды, набравшие три победы, попадут в финальную стадию турнира, а коллективы, потерпевшие три поражения, вылетят с чемпионата. Всего в плей-офф будут выступать восемь составов из шестнадцати.

Расписание игр второго этапа M6 по MLBB:

28 ноября, четверг

  • 9:00. Первый раунд, S2G Esports (Турция) — Selangor Red Giants (Малайзия);
  • 10:00. Первый раунд, ULFHEDNAR (Турция) — BloodThirstyKings (США);
  • 11:00. Первый раунд, NIP Flash (Сингапур) — CFU Gaming (Камбоджа);
  • 12:00. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Maycam Evolve (Аргентина);
  • 13:00. Первый раунд, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — Team Vamos (Малайзия);
  • 14:00. Первый раунд, Falcon Esports (Мьянма) — Aurora Gaming (Филиппины);
  • 15:00. Первый раунд, KeepBest Gaming (Китай) — RRQ Hoshi (Индонезия);
  • 16:00. Первый раунд, Team Liquid ID (Индонезия) — Fnatic ONIC PH (Филиппины).

29 ноября, пятница

  • 9:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
  • 10:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
  • 11:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
  • 12:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
  • 13:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
  • 14:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
  • 15:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
  • 16:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1).

30 ноября, суббота

  • 9:00. Третий раунд, матч на вылет (0-2);
  • 11:00. Третий раунд, матч (1-1);
  • 12:00. Третий раунд, матч (1-1);
  • 14:00. Третий раунд, матч за выход в плей-офф (2-0).

1 декабря, воскресенье

  • 9:00. Третий раунд, матч на вылет (0-2);
  • 11:00. Третий раунд, матч (1-1);
  • 12:00. Третий раунд, матч (1-1);
  • 14:00. Третий раунд, матч за выход в плей-офф (2-0).

3 декабря, вторник

  • 10:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1);
  • 12:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1);
  • 14:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1).

4 декабря, среда

  • 10:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2);
  • 12:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2);
  • 14:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2).

5 декабря, четверг

  • 10:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2);
  • 12:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2);
  • 14:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2).

Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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