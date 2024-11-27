Расписание швейцарской стадии топ-турнира M6 по игре MLBB
Завтра, 28 ноября, стартует вторая стадия престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.
Второй этап ивента пройдёт по швейцарской системе: команды, набравшие три победы, попадут в финальную стадию турнира, а коллективы, потерпевшие три поражения, вылетят с чемпионата. Всего в плей-офф будут выступать восемь составов из шестнадцати.
Расписание игр второго этапа M6 по MLBB:
28 ноября, четверг
- 9:00. Первый раунд, S2G Esports (Турция) — Selangor Red Giants (Малайзия);
- 10:00. Первый раунд, ULFHEDNAR (Турция) — BloodThirstyKings (США);
- 11:00. Первый раунд, NIP Flash (Сингапур) — CFU Gaming (Камбоджа);
- 12:00. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Maycam Evolve (Аргентина);
- 13:00. Первый раунд, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — Team Vamos (Малайзия);
- 14:00. Первый раунд, Falcon Esports (Мьянма) — Aurora Gaming (Филиппины);
- 15:00. Первый раунд, KeepBest Gaming (Китай) — RRQ Hoshi (Индонезия);
- 16:00. Первый раунд, Team Liquid ID (Индонезия) — Fnatic ONIC PH (Филиппины).
29 ноября, пятница
- 9:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
- 10:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
- 11:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
- 12:00. Второй раунд, матч победителей (1-0);
- 13:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
- 14:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
- 15:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1);
- 16:00. Второй раунд, матч проигравших (0-1).
30 ноября, суббота
- 9:00. Третий раунд, матч на вылет (0-2);
- 11:00. Третий раунд, матч (1-1);
- 12:00. Третий раунд, матч (1-1);
- 14:00. Третий раунд, матч за выход в плей-офф (2-0).
1 декабря, воскресенье
- 9:00. Третий раунд, матч на вылет (0-2);
- 11:00. Третий раунд, матч (1-1);
- 12:00. Третий раунд, матч (1-1);
- 14:00. Третий раунд, матч за выход в плей-офф (2-0).
3 декабря, вторник
- 10:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1);
- 12:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1);
- 14:00. Четвёртый раунд, матч за выход в плей-офф (2-1).
4 декабря, среда
- 10:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2);
- 12:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2);
- 14:00. Четвёртый раунд, матч на вылет (1-2).
5 декабря, четверг
- 10:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2);
- 12:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2);
- 14:00. Пятый раунд, решающий матч (2-2).
Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии