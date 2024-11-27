Российская Team Spirit заняла последнее место на BLAST Slam 1 по «Доте»

Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил своё выступление в рамках престижного чемпионата BLAST Slam 1.

В первом раунде плей-офф «драконы» встретились с южноамериканской HEROIC, которая выступает на ивенте с заменой в лице Юмы Yuma Ланглета. Несмотря на статус явного аутсайдера, HEROIC удалось одолеть Spirit со счётом 2:1 по итогам напряжённого противостояния.

После этого поражения «спириты» покинули соревнование, заняв последнее место и заработав $ 30 тыс. Что касается HEROIC, в следующем раунде коллектив Юмы будет противостоять российской PARIVISION.

Топ-турнир BLAST Slam по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.