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Российская Team Spirit заняла последнее место на BLAST Slam 1 по «Доте»

Российская Team Spirit заняла последнее место на BLAST Slam 1 по «Доте»
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Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил своё выступление в рамках престижного чемпионата BLAST Slam 1.

В первом раунде плей-офф «драконы» встретились с южноамериканской HEROIC, которая выступает на ивенте с заменой в лице Юмы Yuma Ланглета. Несмотря на статус явного аутсайдера, HEROIC удалось одолеть Spirit со счётом 2:1 по итогам напряжённого противостояния.

Dota 2. BLAST Slam I . Раунд 1
27 ноября 2024, среда. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
HEROIC

После этого поражения «спириты» покинули соревнование, заняв последнее место и заработав $ 30 тыс. Что касается HEROIC, в следующем раунде коллектив Юмы будет противостоять российской PARIVISION.

Топ-турнир BLAST Slam по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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