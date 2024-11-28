В России состоялась премьера фильма «Приключения Паддингтона 3»

Сегодня во всех кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Приключения Паддингтона 3». Ленту можно посмотреть официально, поскольку она получила легальный прокат в стране.

По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, которые принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.