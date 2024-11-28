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Вышел тизер серии мультсериала «Секретный уровень» про Armored Core с Киану Ривзом

Вышел тизер серии мультсериала «Секретный уровень» про Armored Core с Киану Ривзом
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Создатели мультсериала «Секретный уровень» опубликовали тизер эпизода, посвящённого игре Armored Core. Главную роль в серии исполнил Киану Ривз — его можно увидеть с первых же секунд.

Герой Ривза влезает в меху и начинается ожесточённый бой между двумя мехами.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Amazon Prime.

«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект расскажет истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.

Премьера первых двух серий проекта состоится 10 декабря на Prime Video.

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