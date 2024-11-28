Над фильмом «Хоббс и Шоу 2» активно работают

В 2019 году вышел первый полнометражный спин-офф «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу», который переключил внимание с Доминика Торетто (Вин Дизель) на Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон) и Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).

Во время недавнего интервью сценарист фильма Крис Морган рассказал, что у второй части более-менее всё в порядке — работа над ней ведётся, но на какой именно стадии, Морган не уточнил.

Хотя, судя по всему, ещё слишком рано пытаться официальную дату выхода ленты, несомненно, приятно знать, что фильм, по крайней мере, всё ещё находится в работе, особенно учитывая, что основная франшиза «Форсаж» завершится следующей частью.