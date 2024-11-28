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Тина Канделаки объяснила, почему Comedy Club никогда не закроют

Тина Канделаки объяснила, почему Comedy Club никогда не закроют
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Во время беседы с ТАСС гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки поговорила на тему закрытия шоу Comedy Club. По мнению Канделаки, проект вряд ли когда-нибудь закроют.

Тина считает, что комедийное шоу уже стало частью культуры, как песни Басты или как «Фабрика звёзд».

Comedy Club невозможно закрыть, потому что Comedy Club — это не название, не передача, это движение. Это настоящее, не искусственно созданное движение. Это даже часть жизни, как песни Басты, как «Фабрика звезд» Всё то, что сегодня является массовой культурой в России. И Comedy Club — часть этой культуры.

Канделаки отметила, что у создателей Comedy Club и её ведущих всегда рождаются новые идеи для воплощения. К примеру, Гарик Харламов предложил делать из каждого выпуска событие с участием крупных звёзд.

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