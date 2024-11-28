Стартовали съёмки продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Актриса Сара Мишель Геллар в соцсетях рассказала о старте съёмок продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сама Сара в первой части играла Хелен Шиверс.

Сама Сара не вернётся к своей роли в сиквеле, однако в фильме снимается её муж, Фредди Принц-младший.

Фото: Соцсети Сары Мишель Геллар

Режиссёром ленты выступает Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступили Кейтин Робинсон и Сэм Лански. Сюжет фильма пока не раскрывается, но ожидается, что вместе с Фредди в фильм вернётся Дженнифер Лав Хьюитт.

Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении.