Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Стартовали съёмки продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Сара Мишель Геллар в соцсетях рассказала о старте съёмок продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сама Сара в первой части играла Хелен Шиверс.

Сама Сара не вернётся к своей роли в сиквеле, однако в фильме снимается её муж, Фредди Принц-младший.

Фото: Соцсети Сары Мишель Геллар

Режиссёром ленты выступает Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступили Кейтин Робинсон и Сэм Лански. Сюжет фильма пока не раскрывается, но ожидается, что вместе с Фредди в фильм вернётся Дженнифер Лав Хьюитт.

Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении.

Материалы по теме
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android