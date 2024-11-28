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Сценарист ремейка «Моаны» объяснил, почему фанатам мультфильма стоит посмотреть и фильм

Сценарист ремейка «Моаны» объяснил, почему фанатам мультфильма стоит посмотреть и фильм
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Сценарист фильма «Моана» и исполнительный директор Walt Disney Animation Studios Джаред Буш в свежем интервью рассказал, почему людям стоит обратить внимание на киноадаптацию «Моаны».

По словам Буша, в отличие от мультфильма, в фильме снимаются реальные люди. Это дарит новые эмоции и повышает градус переживания за героев.

Когда вы видите 16-летнего подростка в настоящем океане, который борется со стихией, это совсем другое ощущение, потому что там находится живой человек.

Съёмки ленты проходят на Гавайях и в Джорджии. Аулии Кравальо, озвучившая Моану, и Дуэйн Джонсон, озвучивший Мауи, вернутся к своим ролям.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

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