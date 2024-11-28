Режиссёра «Дюны» Дени Вильнёва не интересуют «Звёздные войны» — постановщик разочаровался

Во время недавнего интервью режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв рассказал, почему он не хочет снимать проекты по «Звёздным войнам». Когда-то это была одна из любимых франшиз постановщика, но потом он в ней разочаровался.

По словам Вильнёва, он пересмотрел пятый эпизод, «Империя наносит ответный удар», множество раз, поскольку этот фильм был для Дени самым ожидаемым. Но именно после выхода «Возвращения джедая» постановщик понял, что франшиза уже вряд ли сможет его удивить. Он назвал ленту «комедией для детей». Эвоков режиссёр недолюбливает и по сей день.

Проблема в том, что всё пошло под откос в 1983 году с «Возвращением джедая». После фильма я хотел взять такси и поехать в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Джорджем Лукасом — мы с другом были очень злы. «Звёздные войны» перестали устраивать сюрпризы.

Вильнёв также дал понять, что ему всё равно на франшизу и то, что будет происходить с ней в дальнейшем.