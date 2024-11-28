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Создатель «Отчаянных домохозяек» с радостью бы снял приквел сериала

Создатель «Отчаянных домохозяек» с радостью бы снял приквел сериала
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Недавно создатель сериала «Отчаянные домохозяйки» Марк Черри поговорил про потенциальное возвращение к франшизе. К примеру, он рассказал, что с радостью бы взялся за приквел шоу.

По словам Черри, после окончания проекта его постоянно спрашивали об идеях касательно перезапуска сериала. Марк подчеркнул, что у него есть идеи как перезапуска, так и приквела.

Я, вероятно, хотел бы реализовать идею перезапуска, возможно, в более раннем десятилетии. Потому что персонаж, по которому я скучаю больше всего — это Вистерия Лейн. Это была самая весёлая съёмочная площадка в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей.

Ещё Черри отметил, что при возможности вернуться в прошлое и изменить какие-либо моменты, он бы сделал «Отчаянных домохозяек» ещё лучше после опыта, которого набрался в течение жизни.

Вдобавок к прочему создатель шоу считает, что если и делать перезапуск, то у него должна быть свежая идея, которая бы отличала проект от оригинала.

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