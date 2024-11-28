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В России вышел фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

В России вышел фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли
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Сегодня в России состоялась официальная премьера фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина уже доступна для просмотра во многих городах страны.

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры большой звезды.

Вместе с Джоли в актёрский состав фильма вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).

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