В России вышел фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Сегодня в России состоялась официальная премьера фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина уже доступна для просмотра во многих городах страны.

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры большой звезды.

Вместе с Джоли в актёрский состав фильма вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).