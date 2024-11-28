«Ленивый и нетерпеливый»: оператор «Гладиатора 2» — о Ридли Скотте

Оператор «Гладиатора 2» Джон Мэтисон посетил подкаст DocFix и рассказал, как прошла его работа с режиссёром фильма Ридли Скоттом. К слову, Мэтисон уже давно работает со Скоттом.

По мнению оператора, Ридли стал «ленивым», а ещё в последнее время торопится с поставленными задачами, из-за чего страдает качество фильмов. Также Мэтисон заявил, что режиссёр «изменился» и стал «довольно нетерпеливым» на съёмочной площадке. Ещё один важный фактор, который отметил Джон — Скотт теперь снимает сцены с помощью нескольких камер, а не одной, что приводит к меньшему вниманию к деталям.

Всё стало лениво, как и сам Ридли. Сейчас он стал нетерпеливым. Посмотрите на его старые фильмы, и вы увидите, что освещение очень сильно влияет на глубину изображения. Вы не сможете добиться этого с помощью множества камер, но Скотту всё равно.

Сам Скотт пока никак не отреагировал на слова Джона Мэтисона.