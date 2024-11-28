Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На iOS и Android вышла After Inc: Revival — продолжение Plague Inc. про заражение Земли

На iOS и Android вышла After Inc: Revival — продолжение Plague Inc. про заражение Земли
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Ndemic Creations выпустила свою новую игру — After Inc: Revival. Продолжение знаменитого симулятора заражения всего мира Plague Inc. уже доступно на iOS (199 рублей) и Android (бесплатно), а в 2025 году игра выйдет в раннем доступе Steam.

After Inc: Revival — стратегия в реальном времени, где игрокам необходимо восстановить человечество после глобального зомби-вируса. Для этого им необходимо развивать поселения людей с нуля, принимая тяжёлые решения и справляясь с нарастающими проблемами.

Сейчас After Inc: Revival доступна только на мобильных платформах на английском языке. В будущем авторы переведут игру в том числе на русский, добавят новые механики и внесут другие нововведения.

Скриншоты After Inc: Revival

Фото: Ndemic Creations

Фото: Ndemic Creations

Фото: Ndemic Creations

Фото: Ndemic Creations

Материалы по теме
Игры на грани памяти: 10 героев, потерявших память о себе
Игры на грани памяти: 10 героев, потерявших память о себе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android