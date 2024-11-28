На iOS и Android вышла After Inc: Revival — продолжение Plague Inc. про заражение Земли

Студия Ndemic Creations выпустила свою новую игру — After Inc: Revival. Продолжение знаменитого симулятора заражения всего мира Plague Inc. уже доступно на iOS (199 рублей) и Android (бесплатно), а в 2025 году игра выйдет в раннем доступе Steam.

After Inc: Revival — стратегия в реальном времени, где игрокам необходимо восстановить человечество после глобального зомби-вируса. Для этого им необходимо развивать поселения людей с нуля, принимая тяжёлые решения и справляясь с нарастающими проблемами.

Сейчас After Inc: Revival доступна только на мобильных платформах на английском языке. В будущем авторы переведут игру в том числе на русский, добавят новые механики и внесут другие нововведения.

Скриншоты After Inc: Revival

Фото: Ndemic Creations

Фото: Ndemic Creations

Фото: Ndemic Creations