Фильм «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова вышел в онлайне

Сегодня в онлайн-кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Руки Вверх!» про популярную в стране группу Сергея Жукова. Ленту можно посмотреть в Okko и «Кинопоиске».

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром картины про группу выступил Аскар Узабаев.

Премьера ленты в кинотеатрах состоялась 10 октября этого года.