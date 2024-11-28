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Дуэйн Джонсон носил костюм с большими мускулами на съёмках ремейка «Моаны»

Дуэйн Джонсон носил костюм с большими мускулами на съёмках ремейка «Моаны»
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Американский актёр Дуэйн Джонсон рассказал о съёмках «Моаны» — ремейка одноимённого мультфильма Disney. В нём артист воплотил роль полубога Мауи, который сыграет важную роль в сюжете картины.

Джонсон подтвердил, что во время производства ему пришлось носить специальный костюм, увеличивающий его в объёме. Однако дело оказалось не только в мышечной массе, но и в боди-арте — по сюжету ленты практически всё тело Мауи покрыто татуировками.

Чтобы надеть этот костюм, уходило много времени. Я очень рад, что вы сказали: «Ты подкачался». Потому что когда кто-то говорит подобное про костюм, это означает, что он на мне незаметен. Но да, я тратил по несколько часов в день, чтобы надеть его.

Премьера фильма «Моана» состоится 10 июля 2026 года. Главную роль в ленте исполнит молодая актриса Кэтрин Лага.

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