В России подорожает бытовая техника и электроника к январю 2025 года — СМИ

Иностранные и российские производители бытовой техники начали поднимать цены для торговых сетей на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления уже получили некоторые торговые сети, о чём сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Так, сразу два крупных производителя бытовой техники направили ритейлерам и дистрибуторам уведомления о росте отпускных цен. Среди них «Группа «СEБ-Восток» (Tefal, Rowenta, Krup) и IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) — цены на их товары могут подняться уже в начале декабря.

Источники не исключают, что из-за роста курса доллара стоимость всей потребительской электроники в России в январе 2025 года может подняться более чем на 20%.