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Зрители высоко оценили «Моану 2», но всё же чуть ниже первой части

Зрители высоко оценили «Моану 2», но всё же чуть ниже первой части
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27 ноября состоялась мировая премьера мультфильма «Моана 2» — продолжения истории воительницы Моаны. Проект рассказывает о новом приключении девушки, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом.

Спустя сутки после премьеры издание CinemaScore опубликовало среднюю оценку фильма — в её составлении участвуют зрители сразу после выхода с киносеанса. Судя по всему, мультфильм пришёлся по душе кинозрителям — проект получил рейтинг «А-».

Фото: CinemaScore

Для сравнения: оригинальную «Моану» зрители оценили на «А». Что касается мультфильмов 2024 года, то «Головоломка 2» и «Дикий робот» получили рейтинг «А», а «Кунг-фу Панда 4» — «А-».

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