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Фильм «Птица» с Барри Кеоганом вышел в кинотеатрах России

Фильм «Птица» с Барри Кеоганом вышел в кинотеатрах России
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28 ноября в кинотеатрах России состоялась официальная премьера фильма «Птица». Драму с Барри Кеоганом в главной роли можно посмотреть в большинстве киносетей страны в русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале «Про: взгляд». Права на видео принадлежат Mubi.

«Птица» — новая работа британской постановщицы по имени Андреа Арнольд, известной по сериалу «Большая маленькая ложь». Картина рассказывает о подростке Бэйли, которая живёт вместе с отцом-одиночкой Багом и своим братом Хантером в Северном Кенте. У вечно занятого Бага не хватает времени на воспитание детей, из-за чего Бэйли ищет внимания и приключений в другом месте.

Впервые ленту продемонстрировали на Каннском кинофестивале в мае, где лента сорвала семиминутные овации. У картины высокие оценки от критиков — 83% из 109 обозревателей рекомендуют драму к просмотру.

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