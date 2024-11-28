Авторы сериала «Тед Лассо» вдохновлялись «Волшебником страны Оз»

Актёр и продюсер Бретт Голдстин рассказал об источниках вдохновения сериала «Тед Лассо». Как оказалось, авторы шоу во многом вдохновлялись книгой «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума.

Исполнитель роли Роя Кента также напомнил, что в сериале в том числе проскакивают отсылки на знаменитое произведение.

О да, в «Теде Лассо» очень много из «Волшебника страны Оз». Например, пинбольный автомат говорит: «Теду пора домой. Нет места лучше дома». Или «Нет места лучше футбольного клуба «Ричмонд». Да, это всё «Волшебник страны Оз».

Голдстин также рассказал, какие архетипы из знаменитой книжки использовались в «Теде Лассо». Так, Рой Кент — это Железный Дровосек, Тед — Дороти, Ребекка — Лев, а Джейми — Страшила.