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Появились первые кадры со съёмок криминального сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Появились первые кадры со съёмок криминального сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
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Онлайн-кинотеатр Okko и Первый канал представили первые кадры со съёмок сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Проект выйдет в 2025 году сначала на стриминге, а после шоу можно будет посмотреть по телевидению.

«Мосгаз. Дело№11. Розыгрыш» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1983 году помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Режиссёром сериала выступает Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполнит Андрей Смоляков («Движение вверх»).

Фото со съёмок сериала «Мосгаз. Дело№11. Розыгрыш»

Фото: Первый канал/Okko

Фото: Первый канал/Okko

Фото: Первый канал/Okko

Фото: Первый канал/Okko

Фото: Первый канал/Okko

Комментарии
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