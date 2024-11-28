Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса» от Сергея Жукова
Уже 9 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Плакса». В продолжении музыкального шоу Маша вместе со своей группой отправляется на музыкальный фестиваль, где встречается с владельцем TikTok-дома, сыном успешного бизнесмена. Знакомство обещает новые связи и возможности, но вместе с тем — серьёзные испытания.
Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС. Финал состоится 27 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 декабря
|2-я серия
|16 декабря
|3-я серия
|23 декабря
|4-я серия
|30 декабря
|5-я серия
|6 января
|6-я серия
|13 января
|7-я серия
|20 января
|8-я серия
|27 января
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