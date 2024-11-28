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Сериал Плакса на Винк и СТС, 2-й сезон: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса» от Сергея Жукова
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Уже 9 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Плакса». В продолжении музыкального шоу Маша вместе со своей группой отправляется на музыкальный фестиваль, где встречается с владельцем TikTok-дома, сыном успешного бизнесмена. Знакомство обещает новые связи и возможности, но вместе с тем — серьёзные испытания.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС. Финал состоится 27 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 декабря
2-я серия16 декабря
3-я серия23 декабря
4-я серия30 декабря
5-я серия6 января
6-я серия13 января
7-я серия20 января
8-я серия27 января
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