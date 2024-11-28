Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса» от Сергея Жукова

Уже 9 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Плакса». В продолжении музыкального шоу Маша вместе со своей группой отправляется на музыкальный фестиваль, где встречается с владельцем TikTok-дома, сыном успешного бизнесмена. Знакомство обещает новые связи и возможности, но вместе с тем — серьёзные испытания.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС. Финал состоится 27 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Плакса»