Фильм «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым выйдет в онлайне 5 декабря

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал, какие фильмы и сериалы выйдут в декабре 2024 года. В этот раз подписчиков сервиса ждут как зарубежные, так и российские проекты.

Одной из главных премьер онлайн-кинотеатра станет семейная комедия «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым. Фильм станет доступен 5 декабря — спустя примерно месяц после выхода в кинотеатрах России. За этот срок лента заработала 143 млн рублей, основная часть сборов пришлась на дебютные выходные.

По сюжету картины Кеша окажется в квартире школьного учителя — говорящий попугай будет помогать новому другу вернуть девушку, а тот в ответ попытается найти возлюбленную самого Кеши. Вместе с Никитой Кологривым в фильме также сыграли Гарик Харламов, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын.