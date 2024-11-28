В Австралии запретили доступ к соцсетям детям до 16 лет

Власти Австралии одобрили законопроект, который запрещает подросткам младше 16 лет использовать социальные сети. Документ вступит в силу ровно через 12 месяцев — в конце 2025 года.

Закон подразумевает полный запрет подросткам до 16 лет регистрироваться и пользоваться социальными сетями. Это значит, что они не смогут пользоваться в том числе TikTok, Reddit, X (ранее Twitter) и другими платформами даже с разрешения родителей. При этом уже зарегистрированных в соцсетях детей ограничения не затронут.

Следить за выполнением закона социальные сети должны будут сами. За нарушение компаниям грозит крупный штраф в размере 49,5 млн австралийских долларов (около $ 32 млн).

Согласно опросам, большинство жителей страны (77%) поддержали решение властей. Однако некоторые внутренние организации считают новый закон нарушением прав подростков. По их мнению, юношам и девушкам будет тяжелее интегрироваться в интернет-среду в более позднем возрасте.