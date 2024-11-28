В «Сколково» открыли подразделение «Sk Игры» для развития видеоигр в России

Инновационный центр «Сколково» объявил об открытии «Sk Игры» — нового подразделения, отвечающего за видеоигры. Об этом в компании рассказали на своём официальном сайте.

Так, главной целью подразделения станет координация мер поддержки видеоигр в России. Новая команда будет ответственна за системы комплексной поддержки, которая позволит отрасли «конкурировать на мировом рынке и обеспечит устойчивый рост». Поучаствует в развитии видеоигровой индустрии в том числе Москва — об этом заявил министр правительства города Алексей Фурсин.

Важно, чтобы у всех игроков рынка — от небольших инди-студий до крупных игроков — была независимая площадка для взаимодействия друг с другом, общения с институтами развития и органами власти. Подразделение «Sk Игры» направлено на развитие взаимодействия между всеми участниками рынка и выработку необходимых механизмов поддержки и их координации. У разных геймдев-компаний есть общий интерес — кратный рост. Поэтому «Сколково» и Департамент культуры города Москвы формируют новые меры поддержки при непосредственном участии отрасли.

Представители индустрии уже провели стратегическую встречу, посвящённую развитию видеоигр в России. Они обсудили в том числе инвестиции в контент и создание инструментов для привлечения талантов в российские игровые компании.