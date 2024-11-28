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Вышел русский трейлер «P.S. Верю в любовь» — мелодрамы в декорациях Оксфорда

Вышел русский трейлер «P.S. Верю в любовь» — мелодрамы в декорациях Оксфорда
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Кинокомпания «Кино.Арт.Про» опубликовала дублированный трейлер мелодрамы «P.S. Верю в любовь». Лента выйдет в кинотеатрах России уже 19 декабря.

Видео доступно во VK-группе «Кино.Арт.Про». Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про».

Кэролайн Дрейк — амбициозная студентка, с головой погружённая в учебу и ещё не испытавшая прелести настоящей любви. Кент Уэбер — очаровательный парень, не похожий ни на кого вокруг. Поначалу их общение не вызывает ничего, кроме раздражения и споров. Совершенно разные, они и представить не могут, что созданы друг для друга, а встреча в Оксфорде изменит их жизнь.

Главные роли в мелодраме сыграли Роуз Рид («Другая реальность»), Рори О’Коннор («Песочный человек») и Филлис Логан («Аббатство Даунтон»). Режиссёром выступил Райан Уитакер («После»).

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