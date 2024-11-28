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На РЭД ЭКСПО пройдёт трёхдневный этап Фестиваля цифрового спорта

На РЭД ЭКСПО пройдёт трёхдневный этап Фестиваля цифрового спорта
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В Москве пройдёт самый продолжительный этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. С 29 ноября по 1 декабря в рамках выставки РЭД ЭКСПО площадка в «Крокус Экспо» будет работать три дня.

Это рекорд для 2024 года, так как остальные этапы фестиваля длились один или два дня.

В программе – турниры по цифровому футболу, хоккею, гонкам и боевым искусствам, а также в пятницу этапы бесплатных игр в рамках free play. Звёздные гости: блогер Hockey Stigg выступит 30 ноября, а 1 декабря – гонщик Кирилл Смаль. Участвовать в турнирах можно без регистрации. Вход по билетам, выставка работает с 10:00 до 18:00.

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