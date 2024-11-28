Хидео Кодзима хочет выйти за рамки обычных экранизаций в фильме Death Stranding

Издание Variety опубликовало список лидеров индустрии развлечений и видеоигр. В него вошёл в том числе Хидео Кодзима — автор Metal Gear и Death Stranding, у которой скоро выйдет экранизация.

Знаменитый геймдизайнер подробнее рассказал о будущей адаптации своей игры. Кодзима заявил, что его работу часто сравнивают с фильмами, однако в своём ядре это всё же интерактивные развлечения. В будущей адаптации Death Stranding Кодзима попытается сделать нечто выходящее за рамки обычных экранизаций.

Мою работу часто сравнивают с кино, но в её сути лежат игры. Я стремлюсь представить новое измерение кинематографической адаптации, которое выйдет за пределы обычной трансформации игры в полнометражный фильм.

У экранизации Death Stranding пока нет сценариста и режиссёра. Известно, что продюсером выступит Хидео Кодзима, основным производством займётся студия Hammerstone, работавшая над хоррором «Варвар», а дистрибуцией – компания A24.