Мультфильм «Моана 2» собрал $ 57 млн в первый день проката в США — рекорд близок

Мультфильм «Моана 2» заработал в первый день проката США внушительные $ 57,5 млн. Это один из лучших показателей в истории, уступающий в общем топе лишь «Суперсемейке 2» ($ 71,2 млн) и «Головоломке 2» ($ 63,6 млн) от Pixar.

Первые прогнозы аналитиков сбываются, поэтому «Моана 2» уже почти наверняка установит абсолютный рекорд в День благодарения. Сейчас лучший результат удерживает «Холодное сердце 2» — лента заработала за первые пять дней домашнего проката в 2019 году около $ 125 млн. Сиквелу «Моаны» же прогнозируют гигантские $ 175 млн.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.