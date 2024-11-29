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Появился первый отрывок из фильма «Носферату» Роберта Эггерса

Появился первый отрывок из фильма «Носферату» Роберта Эггерса
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Создатели фильма «Носферату» опубликовали первый отрывок из ленты. На нём можно увидеть персонажа, которого сыграла Лили-Роуз Депп, а также героя Николаса Холта.

Видео доступно на YouTube-канале Paul Allen. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

В каст фильма также вошли Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон и другие. Режиссёром ленты выступил Роберт Эггерс, постановщик «Маяка» и «Варяга».

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

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